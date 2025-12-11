Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyambangi langsung lokasi insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tabrak siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Asep meminta jajaran untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Termasuk mendalami penyebab mobil MBG itu bisa masuk ke area sekolah hingga menabrak puluhan anak-anak.

"Tentunya hal ini akan kita dalami, kenapa sampai terjadi kejadian mobil masuk dan menabrak masuk ke halaman sekolah dan menabrak para siswa sehingga menimbulkan korban luka sampai saat ini," kata Asep, Kamis (11/12/2025).

Jenderal bintang dua ini menjelaskan, penyelidikan dilakukan dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

"Hal ini akan kita dalami motifnya apa dan juga apakah kaitan dengan kecelakaan atau faktor kesengajaan. Jadi dari Direskrimum PMJ dan Ditlantas kita kolaborasikan menangani kasus tersebut," ujar Asep.

Terkait sopir mobil MBG yang terlibat dalam kecelakaan, Asep memastikan bahwa pengemudi sudah diamankan polisi.

"Kita amankan di Polres Metro Jakut, kita akan lakukan pemeriksaan," ucap Asep.

Saat ditanya soal dugaan kelalaian pengemudi yang salah menginjak pedal, Asep menyatakan belum dapat menyimpulkan apa pun. Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti di lapangan sebelum memberikan penjelasan resmi terkait penyebab pasti insiden.