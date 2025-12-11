Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |09:40 WIB
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut (tangkapan layar Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mobil pengangkut makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta, Utara, Kamis (11/12/2025). Sejumlah siswa dilarikan ke rumah sakit dalam kejadian itu. 

1, Mobil MBG Tabrak Siswa

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa terjadi sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu tiba-tiba mobil blind van pengangkut MBG masuk ke lapangan sekolah. 

Di lapangan tersebut, ada sejumlah siswa yang sedang belajar dan guru yang tengah berbaris. Sejumlah siswa pun tertabrak mobil pengangkut MBG yang nyelonong masuk ke lapangan sekolah. 

Saat ini, para korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

"Prioritas utama membawa korban ke RS untuk ditangani medis," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Halaman:
1 2
      
