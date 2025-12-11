Hari Ini KPK Umumkan Status Hukum Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

JAKARTA - Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Hal itu usai dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Diketahui, KPK total menangkap lima orang dalam operasi senyap tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya akan mengumumkan status hukum para pihak tertangkap hari Kamis (11/12/2025) .

"Kronologi dan Konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers, pada Kamis (11/12)," kata Budi.

Budi melanjutkan, operasi senyap ini bermula dari pemeriksaan sejumlah pihak. Pemeriksaan ini dilakukan di daerah Jakarta dan Lampung.

"Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu (10/12)," ujarnya.

"Tim mengamankan sejumlah 5 orang di wilayah Lampung, untuk kemudian dibawa ke Jakarta," pungkasnya.