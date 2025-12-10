Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilu! Pesan Terakhir Ervina dan Jeritan Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sebelum Meninggal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |17:01 WIB
Pilu! Pesan Terakhir Ervina dan Jeritan Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sebelum Meninggal
Ervina Korban Kebakaran Gedung Terra Drone/ist
A
A
A

JAKARTA - Suasana duka masih menyelimuti rumah duka Ervina, korban kebakaran Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025). Ervina merupakan salah satu karyawan dari perusahaan tersebut.

Pihak keluarga pun mengungkap bahwa, Ervina sempat memberikan pesan terakhir mengerikan ketika terjebak kebakaran bersama korban lainnya.

Pesan terakhir mengerikan tersebut diperlihatkan oleh pihak keluarga di rumah duka Jalan Kecapi, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Gue gak tau lagi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Gue gak tau lagi ini," bunyi pesan terakhir dalam rekaman suara yang ditampilkan keluarga melalui telepon seluler.

Dalam rekaman tersebut, terdengar Ervina menyampaikan kalimat itu disertai dengan suara jeritan-jeritan korban kebakan Gedung Terra Drone lainnya.

 

