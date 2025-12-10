7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga

JAKARTA - Tujuh jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, berhasil diidentifikasi pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Karumkit Brigjen Pol Prima Heru menjelaskan, total jenazah yang telah diterima RS Polri Kramat Jati sebanyak 22 kantong jenazah. Pada hari ini, Rabu (10/12/2025), pihak RS Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Biro Lab Pusdokkes Polri, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda Metro Jaya, Inafis Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, dan Forensik Odontologi UI telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 kantong jenazah.

"Jumlah korban yang dilaporkan oleh keluarga sampai saat ini sudah mencapai 22 orang. Kemarin malam telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi dan telah dinyatakan teridentifikasi sebanyak 3 orang," kata Prima Heru dalam jumpa pers di kantornya, Rabu.

"Dan pagi ini kembali kita laksanakan rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 7 jenazah telah kembali kami identifikasi. Jadi totalnya tadi malam sama hari ini ada 10 jenazah (yang sudah teridentifikasi)," sambungnya.

Karo Dokpol Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan melanjutkan data ketujuh jenazah yang berhasil diidentifikasi hari ini diambil dari sidik jari, riwayat medis, hingga properti milik korban.