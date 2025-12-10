Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:11 WIB
7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga
Korban kebakaran Terra drone diserahkan ke keluarga (Foto: Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Tujuh jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, berhasil diidentifikasi pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Karumkit Brigjen Pol Prima Heru menjelaskan, total jenazah yang telah diterima RS Polri Kramat Jati sebanyak 22 kantong jenazah. Pada hari ini, Rabu (10/12/2025), pihak RS Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Biro Lab Pusdokkes Polri, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda Metro Jaya, Inafis Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, dan Forensik Odontologi UI telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 kantong jenazah.

"Jumlah korban yang dilaporkan oleh keluarga sampai saat ini sudah mencapai 22 orang. Kemarin malam telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi dan telah dinyatakan teridentifikasi sebanyak 3 orang," kata Prima Heru dalam jumpa pers di kantornya, Rabu.

"Dan pagi ini kembali kita laksanakan rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 7 jenazah telah kembali kami identifikasi. Jadi totalnya tadi malam sama hari ini ada 10 jenazah (yang sudah teridentifikasi)," sambungnya.

Karo Dokpol Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan melanjutkan data ketujuh jenazah yang berhasil diidentifikasi hari ini diambil dari sidik jari, riwayat medis, hingga properti milik korban.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189005/kebakaran-2JjA_large.jpg
RS Polri Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Berikut Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188997/mendagri-wcZ7_large.jpg
Mendagri Tinjau Gedung Terra Drone Usai Kebakaran, Soroti Sertifikasi Laik Fungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188986/pramono_anung-BbNW_large.jpg
Buntut Kebakaran Terra Drone, Pramono Bakal Cek Semua Izin Gedung di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188972/kebakaran-RP3w_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Gedungnya Dibangun Tanpa Aturan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188961/kebakaran-8IaB_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Harap Biaya Pemulangan Jenazah ke Luar Kota Ditanggung Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188834/polri-OpBF_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Korban Tewas Dibawa ke RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement