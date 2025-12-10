Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!

JAKARTA – Pihak RS Polri Kramat Jati menyerahkan tujuh jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, kepada keluarga pada Rabu (10/12/2025) siang. Penyerahan dilakukan di depan Gedung Instalasi Kedokteran Forensik sekitar pukul 13.00 WIB.

Karo Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Nyoman Eddy Purnama menegaskan, bahwa keluarga korban tidak akan dikenakan biaya pemulangan jenazah, baik untuk yang berada di dalam maupun luar kota.

"Kita maksimalkan agar jenazah bisa segera dikirim ke keluarga untuk dimakamkan. Biaya tidak dikenakan sama sekali, termasuk untuk keluarga dari luar kota," ujar Nyoman Eddy.

Hingga hari ini, pihak kepolisian telah mengidentifikasi tujuh korban tewas akibat kebakaran tersebut. Sebelumnya, tiga korban sudah dipulangkan ke keluarga pada Selasa malam (9/12/2025), sehingga total korban teridentifikasi menjadi 10 orang.

"Masih ada sekitar 12 jenazah yang belum direkonsiliasi. Dari 20 jenazah yang sudah diperiksa, kami berupaya agar seluruh korban segera dimakamkan," tambah Nyoman Eddy.

