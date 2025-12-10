Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung

JAKARTA – Pariyem (25), salah satu korban kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Desember 2025, menyimpan kisah haru sebelum ditemukan meninggal dunia di lantai 5 gedung tersebut.

Pada Selasa sore, jasad Pariyem bersama korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Begitu kabar duka ini sampai, pihak keluarga dari Lampung segera berangkat ke Jakarta untuk memastikan identitas Pariyem.

"Keluarga dapat info itu pukul 17.30 WIB. Kami langsung berangkat, sampai sini subuh. Kondisinya seperti ini, dari pihak rumah sakit belum ada keterangan kapan proses selesai dan jenazah bisa dibawa pulang," kata Sulaiman, tetangga Pariyem yang mendampingi kakak almarhumah di RS Polri Kramat Jati, Rabu (10/12/2025).

Sulaiman menceritakan respons keluarga saat mendapat kabar duka tersebut. Ia menyebut, ibu Pariyem hingga kini belum diberitahu secara detail mengenai kondisi anaknya karena sudah tua.

"Ya, kita sedih lah, tapi Alhamdulillah teman-teman korban pada datang semua, jadi istilahnya kita ada yang menuntun," ucap Sulaiman.