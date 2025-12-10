Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi

JAKARTA – Polisi telah memeriksa delapan saksi terkait penyelidikan penyebab kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Saksi yang dimintai keterangan berasal dari berbagai unsur, mulai dari jajaran manajemen perusahaan, staf HRD, hingga warga sekitar lokasi kejadian.

"Jumlah saksi delapan yang sudah diperiksa," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Meski demikian, penyidik belum memeriksa pemilik gedung maupun pemilik perusahaan. Polisi menyebut identitas mereka sudah dikantongi dan pemeriksaan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Kalau pemimpin perusahaannya ada, sudah kita ketahui, sudah kita mau periksa. Posisinya di mana kita mau pastikan dulu," ujar dia.