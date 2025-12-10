Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:07 WIB
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Gedung Terra Drone usai terbakar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi telah memeriksa delapan saksi terkait penyelidikan penyebab kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Saksi yang dimintai keterangan berasal dari berbagai unsur, mulai dari jajaran manajemen perusahaan, staf HRD, hingga warga sekitar lokasi kejadian.

"Jumlah saksi delapan yang sudah diperiksa," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Meski demikian, penyidik belum memeriksa pemilik gedung maupun pemilik perusahaan. Polisi menyebut identitas mereka sudah dikantongi dan pemeriksaan akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Kalau pemimpin perusahaannya ada, sudah kita ketahui, sudah kita mau periksa. Posisinya di mana kita mau pastikan dulu," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188905//plt_kabid_fiskomfor_puslabfor_polri_kombes_romylus_tamtelahitu-eYOf_large.jpg
Saksi Kebakaran Gedung Terra Drone Belum Bisa Diperiksa, Polisi: Masih Syok dan Terguncang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188880//menteri_sosial_saifullah_yusuf_alias_gus_ipul-XYpO_large.jpg
Kemensos Lakukan Asesmen Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188895//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-qnUe_large.jpg
RS Polri Berhasil Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188878//plt_kabid_fiskomfor_puslabfor_polri_kombes_romylus_tamtelahitu-1Rjl_large.jpg
Puslabfor: 22 Korban Tewas Kebakaran Terra Drone Ditemukan dalam Kondisi Utuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement