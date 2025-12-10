Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |10:28 WIB
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
Gedung Terra Drone usai terbakar
A
A
A

JAKARTA – Setelah kebakaran yang terjadi pada Selasa (9/12), Gedung Terra Drone di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, kini telah dipasang garis polisi kuning yang membentang di depan gedung.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (10/12/2025), garis polisi menutup area depan gedung sebagai tanda bahwa masyarakat dilarang melewati area tersebut.

Sejumlah petugas dari TNI-Polri, Satpol PP, hingga Dishub bersiaga di pos keamanan komplek perkantoran yang tak jauh dari gedung. Tim investigasi damkar yang mengenakan rompi merah juga terlihat berada di dekat area gedung.

Gedung Terra Drone yang menjulang tinggi terlihat porak poranda akibat kebakaran Selasa siang kemarin. Kaca-kaca di setiap lantai pecah, sementara barang-barang di lantai dasar hangus terbakar.

Sejumlah warga sekitar memadati area depan gedung untuk melihat kondisi terkini. Imbasnya, arus lalu lintas di Jalan Letjen Suprapto, khususnya jalur lambat, mengalami kepadatan.

Petugas kepolisian lalu lintas dan Dishub terlihat sigap membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi.

(Awaludin)

      
