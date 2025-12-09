Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangis Ibu Korban Kebakaran Terra Drone Pecah: Masih Banyak Mimpinya yang Belum Tercapai

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |21:43 WIB
Tangis Ibu Korban Kebakaran Terra Drone Pecah: Masih Banyak Mimpinya yang Belum Tercapai
Keluarga korban kebakaran gedung Terra Drone di RS Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suasana duka menyelimuti keluarga korban meninggal akibat kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) siang.

Para keluarga korban dikumpulkan di Posko DVI Ante Mortem, Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk berkoordinasi dengan tim medis terkait identitas anggota keluarganya.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) hingga pukul 20.00 WIB, keluarga korban terus berdatangan ke posko tersebut. Banyak di antara mereka yang tidak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban meninggal dunia.

Mimi Adriani, ibu dari almarhum Raihan Pinago Sipahutar (24), turut berusaha menahan tangis ketika menerima kabar duka tersebut. Warga Jatijajar, Depok, Jawa Barat itu bercerita bahwa putranya merupakan salah satu karyawan PT Terra Drone.

“Enggak ada tanda-tanda. Tadi pagi itu masih nganterin dia. Dia bilang, ‘Ma, Raihan bawa mobil saja ya.’ Saya jawab, ‘Ganjil genap enggak? Abang naik kereta aja.’ Dia kalau pamit selalu cium tangan. Dia bilang, ‘Bye Mama, Mama hati-hati ya nyetirnya,’” kenang Mimi sambil menangis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188878//plt_kabid_fiskomfor_puslabfor_polri_kombes_romylus_tamtelahitu-1Rjl_large.jpg
Puslabfor: 22 Korban Tewas Kebakaran Terra Drone Ditemukan dalam Kondisi Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188853//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-bVtL_large.JPG
RS Polri Kerahkan 11 Tim untuk Identifikasi Korban Kebakaran Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188837//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-OBbX_large.jpg
Keluarga Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diminta Melapor ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188834//polri-OpBF_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Korban Tewas Dibawa ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188830//kepala_rs_polri_brigjen_prima_heru_yulihartono-PowF_large.JPG
Belum Periksa Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, RS Polri Tunggu Permintaan Penyidik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188829//identtitas_korban_kebakaran_terra_drone-HNkx_large.jpg
22 Pegawai Terra Drone Meninggal Dunia Akibat Kebakaran, Ini identitasnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement