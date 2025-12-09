Tangis Ibu Korban Kebakaran Terra Drone Pecah: Masih Banyak Mimpinya yang Belum Tercapai

JAKARTA - Suasana duka menyelimuti keluarga korban meninggal akibat kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) siang.

Para keluarga korban dikumpulkan di Posko DVI Ante Mortem, Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk berkoordinasi dengan tim medis terkait identitas anggota keluarganya.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) hingga pukul 20.00 WIB, keluarga korban terus berdatangan ke posko tersebut. Banyak di antara mereka yang tidak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban meninggal dunia.

Mimi Adriani, ibu dari almarhum Raihan Pinago Sipahutar (24), turut berusaha menahan tangis ketika menerima kabar duka tersebut. Warga Jatijajar, Depok, Jawa Barat itu bercerita bahwa putranya merupakan salah satu karyawan PT Terra Drone.

“Enggak ada tanda-tanda. Tadi pagi itu masih nganterin dia. Dia bilang, ‘Ma, Raihan bawa mobil saja ya.’ Saya jawab, ‘Ganjil genap enggak? Abang naik kereta aja.’ Dia kalau pamit selalu cium tangan. Dia bilang, ‘Bye Mama, Mama hati-hati ya nyetirnya,’” kenang Mimi sambil menangis.