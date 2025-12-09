Keluarga Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diminta Melapor ke RS Polri

JAKARTA - Kepala RS Polri, Brigjen Pol Prima Heru Yulihartono menyebutkan, bahwa keluarga yang merasa anggotanya menjadi korban kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat diminta mendatangi RS Polri untuk proses pengambilan sampel guna pencocokan dengan jenazah korban.

“Keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa melapor ke RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri di Gedung DVI,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, sejauh ini baru satu keluarga yang mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pengambilan sampel DNA. Keluarga korban juga diminta membawa foto gigi serta data pendukung lainnya.

“Saat ini sudah ada satu keluarga yang datang ke posko antemortem. Permohonan kami, keluarga yang kehilangan bisa membawa foto korban yang terlihat giginya dan identitas lainnya. Jika ada gambar sidik jari dan data lain juga bisa dibawa,” tuturnya.