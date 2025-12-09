RS Polri Kerahkan 11 Tim untuk Identifikasi Korban Kebakaran Kemayoran

JAKARTA - Kepala RS Polri, Brigjen Pol. Prima Heru Yulihartono, menyebutkan bahwa sebanyak 11 tim medis dikerahkan untuk melakukan proses identifikasi terhadap puluhan korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini, seluruh jenazah telah tiba di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Kita ada 11 tim untuk identifikasi. Tim kita sudah siap, mulai dari tim antemortem, tim postmortem, tim DNA. Kita juga sudah bekerja sama dengan UI, dan sudah berkoordinasi dengan UI maupun Inafis,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, tim tersebut terdiri dari sejumlah tenaga medis dari RS Polri, Inafis, serta Universitas Indonesia. Pihaknya saat ini masih menunggu surat permintaan identifikasi dari penyidik yang sedang dikoordinasikan dengan jajaran Polda Metro Jaya.

“Nanti kalau sudah ada surat permintaan penyidik, kita langsung lakukan identifikasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa durasi proses identifikasi bergantung pada kondisi masing-masing korban. Hingga kini, petugas belum mengetahui detail kondisi jenazah yang baru saja tiba di RS Polri. Semua jenazah dikumpulkan terlebih dahulu agar proses identifikasi dapat langsung dilakukan oleh tim medis.

“Tergantung tingkat kesulitannya dan kondisi korban. Setelah jenazah dikumpulkan, kita akan membentuk tim dan langsung bekerja. Ada yang bertugas di bagian fotografi, pencatatan, pengumpulan properti, dan lain-lain,” pungkasnya.

(Awaludin)