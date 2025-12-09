Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Dalami Unsur Kelalaian Pemilik Usaha

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat tengah mendalami dugaan kelalaian pemilik usaha dan pemilik gedung terkait kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo, menyebut pihaknya telah menurunkan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri ke lokasi kejadian.

“Tim Labfor sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan penyebab kebakaran,” kata Susatyo.

Ia menegaskan, bahwa pemilik usaha dan pemilik gedung akan menjalani pemeriksaan. “Kami akan memeriksa semua saksi, termasuk pemilik usaha maupun pemilik gedung,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti lemahnya sistem keselamatan gedung, terutama di lantai enam yang disebut tidak memiliki kesiapan jalur evakuasi.

“Gedung setinggi ini seharusnya memiliki pengamanan kebakaran. Tapi untuk kasus ini tidak dipersiapkan sama sekali,” tegas Pramono.