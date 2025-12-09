Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Tinjau Lokasi Kebakaran Terra Drone, Pemprov Akan Tanggung Biaya Pemakaman Korban

Mei Sada Sirait, Selasa, 09 Desember 2025 | 18:59 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) sore. 

Ia menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya pemakaman korban meninggal dunia dalam kebakaran yang menelan 22 korban jiwa tersebut. Ia menyebut pihaknya juga bertanggung jawab penuh atas perawatan korban luka.

“Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban yang meninggal dunia, termasuk penguburan dan sebagainya. Untuk korban luka juga menjadi tanggung jawab kami,” kata Pramono saat ditemui awak media di lokasi kejadian.

Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas peristiwa tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Pramono juga menyoroti lemahnya sistem keselamatan gedung, terutama lantai enam yang disebut tidak memiliki kesiapan jalur evakuasi.

“Gedung setinggi ini seharusnya memiliki pengamanan kebakaran. Tapi untuk kasus ini tidak dipersiapkan sama sekali,” tegasnya.

 

