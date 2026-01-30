Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dicopot dari Jabatan Kapolres Sleman, Mabes Polri: Kombes Edy Bikin Gaduh dan Turunkan Citra Polisi!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |13:37 WIB
Dicopot dari Jabatan Kapolres Sleman, Mabes Polri: Kombes Edy Bikin Gaduh dan Turunkan Citra Polisi!
Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto Dinonaktifkan/ist
JAKARTA - Kapolresta Sleman Kombes Edy Setyanto dinonaktifkan akibat penanganan kasus Hogi Minaya, Jumat (30/1/2026). Hogi dijadikan tersangka usai mengejar pelaku penjambretan.

Keputusan itu berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.

"Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.

Trunoyudo menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

 

