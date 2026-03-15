Hotman Paris Posting Rismon Terima Parsel Gibran, Auto Diserbu Netizen!

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sebuah parsel besar kepada Ahli Forensik Digital, Rismon Hasiholan Sianipar. Momen itu terjadi setelah Gibran menerima kedatangan Rismon di Istana Wapres Jakarta.

Video momen Rismon Sianipar terima parsel dari Gibran diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagramnya.

“Benar benar hebat lawannya! Menang 2 x lawannya! Perjuangan dapat hasil parcel,” @hotmanparisofficial, dikutip Okezone, Minggu (15/3/2026).

Sontak, video tersebut langsung mendapat respons dari netizen, banyak yang menyesalkan tindakan Rismon tersebut, namun ada pula yang mendukung Wapres Gibran karena memberikan hadiah kepada tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Kebenaran akan menemukan jalannya, Jangan lawan orang baik,” tulis @anyamonicatan***

“Sekarang bg Rismon sudah tahu , kalau pak Wapres itu smart, termasuk gimana cara membalas yang elegant,” timpal @jhoni***

“Mengapa secepat itu bang.... Beliau putar balik,” ujar @wisnu***

(Fahmi Firdaus)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.