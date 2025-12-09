Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Korban Tewas Bertambah Jadi 22

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |17:27 WIB
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Korban Tewas Bertambah Jadi 22
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Korban Tewas Bertambah Jadi 22 (iNews Media Group/Yudistiro Pranoto)
JAKARTA - Petugas pemadam kebakaran terus berusaha mengevakuasi korban tewas kebakaran Gedung Terra Drone yang berlokasi di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (9/12/2025) siang. Sore ini, korban tewas yang sudah dievakuasi sebanyak 22 orang. 

1. 22 Orang Tewas

"Saat ini korban yang sudah berhasil dievakuasi sebanyak 22 orang, 7 orang laki-laki dan 15 perempuan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro saat ditemui di lokasi. 

Ia menjelaskan, saat ini petugas yang berada di dalam gedung itu fokus menembus lantai enam. Ini lantaran lantai tersebut kondisi ruangan penuh dengan asap. 

"Jadi saat ini fokus dari semua petugas gabungan, terutama dari Damkar, masih berjuang keras untuk bisa menembus sampai di lantai 6," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 28 unit pemadam kebakaran (damkar) dan lebih dari 100 personel dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Objek terbakar Gedung Terra Drone," demikian keterangan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Kebakaran pertama kali dilaporkan warga kepada petugas damkar pukul 12.43 WIB. Gedung yang terbakar berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
