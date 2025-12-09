Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diduga Disebabkan Korsleting Listrik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:40 WIB
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diduga Disebabkan Korsleting Listrik
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Diduga Disebabkan Korsleting Listrik (iNews Media Group/Mei Mada Sirait)
JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik.  

1. Diduga Korsleting Listrik

"Penyebab korsleting listrik," kata Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

BPBD Jakarta melaporkan ada 20 orang meninggal dunia dalam kebakaran Gedung Terra Drone.

"Informasi sementara menyebutkan adanya 20 korban meninggal dunia," ujar Ismawa. 

Isnawa menuturkan, tujuh orang telah diselamatkan dalam peristiwa si amuk jago merah tersebut. 

"7 orang berhasil diselamatkan dan data korban lainnya masih dalam proses penyisiran dan pendataan," ucap Isnawa. 

Sebanyak 28 unit mobil damkar beserta 101 personel dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, pemadam kebakaran sudah memadamkan api. Kini, petugas penanganan difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban jiwa. 

 

