Puslabfor: 22 Korban Tewas Kebakaran Terra Drone Ditemukan dalam Kondisi Utuh

JAKARTA – Polisi menyatakan seluruh korban kebakaran Gedung Terra Drone ditemukan dalam kondisi utuh. Dalam insiden tersebut, terdapat 22 orang korban meninggal dunia.

"Untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih dapat diidentifikasi," kata Plt. Kabid Fiskomfor Puslabfor Polri, Kombes Romylus Tamtelahitu, saat ditemui di lokasi, Selasa (9/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses identifikasi dapat dilakukan tanpa pemeriksaan DNA.

"Untuk kegiatan pemeriksaan secara forensik oleh Tim Kimbiofor yang seyogianya melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA, tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali," ujarnya.