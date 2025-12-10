Prabowo Dianugerahi Bintang Tertinggi Pakistan oleh Presiden Asif Ali

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima anugerah “Nishan-e-Pakistan” dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, atas nama Pemerintah Pakistan dalam upacara penganugerahan (Investiture Ceremony) yang berlangsung di Ruang Iqbal, Aiwan-e-Sadr, Selasa 9 Desember 2025.

Penghargaan ini diberikan kepada Prabowo atas jasa besar dan kontribusinya yang luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e-Pakistan kepada Prabowo.

Nishan-e-Pakistan merupakan penghargaan tertinggi dalam Order of Pakistan yang didirikan pada 19 Maret 1957. Penghargaan ini diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan jasa istimewa (services of highest distinction) serta kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional.