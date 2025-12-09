Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Kerja Sama di Bidang Kesehatan, Prabowo: Pakistan Akan Bantu RI dengan Tenaga Dokter

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |23:42 WIB
Perkuat Kerja Sama di Bidang Kesehatan, Prabowo: Pakistan Akan Bantu RI dengan Tenaga Dokter
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

ISLAMABAD - Indonesia dan Pakistan berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang kesehatan. Pemerintah Pakistan menyatakan kesediaannya mengirimkan dokter untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai melakukan pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad, Pakistan, Selasa (9/12/2025).

"Saya sangat senang, saya sangat bersyukur bahwa Pakistan bersedia membantu kami di bidang kesehatan dengan mengirimkan dokter, profesor, dan para pakar untuk membantu kami di sektor kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini masih kekurangan dokter umum dan dokter gigi. Menurutnya, bantuan tenaga kesehatan dari Pakistan sangat strategis dan krusial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188888//presiden_prabowo_dan_pm_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-wo5i_large.JPG
Indonesia dan Pakistan Dorong Kerja Sama di Sektor Agrikultur–IT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188864//presiden_prabowo_bersama_pm_pakistan_shehbaz_sharif-f7Op_large.jpeg
Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188711//prabowo-10EX_large.jpg
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188710//prabowo-4IEG_large.jpg
Momen Hangat dan Antusias WNI Sambut Prabowo di Pakistan: Happy, Semuanya Semangat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188709//prabowo-dkCt_large.jpg
Ibu-Ibu WNI Kompak Sambut Prabowo di Pakistan: Dunia Lihat Indonesia Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188646//jet_tempur_jf_17_thunder_pakistan_iringi_pesawat_kepresidenan_prabowo-S9it_large.jpg
6 Jet Tempur JF-17 Thunder Pakistan Kawal Pesawat Kepresidenan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement