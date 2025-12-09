Perkuat Kerja Sama di Bidang Kesehatan, Prabowo: Pakistan Akan Bantu RI dengan Tenaga Dokter

ISLAMABAD - Indonesia dan Pakistan berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang kesehatan. Pemerintah Pakistan menyatakan kesediaannya mengirimkan dokter untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai melakukan pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad, Pakistan, Selasa (9/12/2025).

"Saya sangat senang, saya sangat bersyukur bahwa Pakistan bersedia membantu kami di bidang kesehatan dengan mengirimkan dokter, profesor, dan para pakar untuk membantu kami di sektor kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini masih kekurangan dokter umum dan dokter gigi. Menurutnya, bantuan tenaga kesehatan dari Pakistan sangat strategis dan krusial.