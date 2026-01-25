Jembatan Gantung Percepat Akses Warga dan Pelajar di Pameungpeuk Garut

GARUT - Keberadaan jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Punaga Jolok dan Kampung Baru, Desa Mandala Kasih, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, membawa dampak besar bagi aktivitas warga, khususnya para pelajar.

Sebelum jembatan dibangun, warga harus memutar hingga satu jam untuk menuju kampung seberang. Kini, waktu tempuh antarkampung hanya sekitar lima menit.

"Aku kalau muter atau nyebrang dulu selalu lama sampai ke rumah teman. Kalau lewat sini, lewat jembatan gantung, cuma lima menit," kata Sinta, siswa kelas VI SDN 4 Mandala Kasih, Sabtu 24 Januari 2026.

Sinta berharap jembatan gantung tersebut bisa bertahan lama agar terus dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari.

Hal senada disampaikan Aisya Albi Kamila, siswa kelas VI SDN 4 Mandala Kasih lainnya. Ia mengaku senang dengan hadirnya jembatan gantung sepanjang 80 meter dan lebar 1,2 meter itu.

“Kalau main dulu harus muter ke jalan raya. Sekarang, setelah ada jembatan ini, jadi bisa langsung nyebrang,” ujarnya.