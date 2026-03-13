Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore Ini, Bahas Kesiapan Lebaran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sidang tersebut akan dihadiri seluruh anggota Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, penasihat khusus hingga asisten khusus presiden.

Jadwal agenda tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Ia menyampaikan bahwa sidang kabinet akan membahas kesiapan pemerintah menjelang perayaan Idul Fitri.

"Jadi hari ini akan ada sidang kabinet mengenai kesiapan Lebaran pada pukul 16.00 WIB," kata Teddy kepada awak media, Jumat (13/3/2026).