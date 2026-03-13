HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore Ini, Bahas Kesiapan Lebaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |13:05 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026). 

Sidang tersebut akan dihadiri seluruh anggota Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, penasihat khusus hingga asisten khusus presiden.

Jadwal agenda tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Ia menyampaikan bahwa sidang kabinet akan membahas kesiapan pemerintah menjelang perayaan Idul Fitri.

"Jadi hari ini akan ada sidang kabinet mengenai kesiapan Lebaran pada pukul 16.00 WIB," kata Teddy kepada awak media, Jumat (13/3/2026).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/612/3206704//idul_fitri-BjAn_large.jpg
10 Ucapan Idul Fitri 2026 yang Cocok untuk WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206676//pengemis_anak-Zjsi_large.jpg
MUI Minta Pemerintah Tertibkan Pengemis Eksploitasi Anak Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/25/3206635//jalan_jalan-yRKX_large.jpg
Bali Masih Jadi Destinasi Favorit Jelang Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206616//polri-hZzm_large.jpg
Jelang Arus Mudik, Kakorlantas Ungkap Strategi Cegah Kemacetan di Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206570//menteri_esdm_bahlil-p08L_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Konversi Kendaraan Bensin ke Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206551//mudik-zkgU_large.jpg
5 Negara yang Memiliki Tradisi Pulang Kampung Selain Indonesia
