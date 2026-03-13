Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Lengkap Mutasi TNI, Eks Ajudan Prabowo Kini Duduki Jabatan di BAIS

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |15:36 WIB
Daftar Lengkap Mutasi TNI, Eks Ajudan Prabowo Kini Duduki Jabatan di BAIS
Kolonel Inf Wahyo Yuniartoto (foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA – Mabes TNI kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Salah satu yang tercantum dalam daftar mutasi tersebut adalah mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kolonel Inf Wahyo Yuniartoto.

Sebelumnya, Wahyo menjabat sebagai Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana. Berdasarkan surat telegram (ST) mutasi terbaru, ia akan menempati jabatan baru sebagai Direktur C di Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi TNI.

“Perlu saya sampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi,” kata Aulia, Jumat (13/3/2026).

Selain rotasi jabatan, dalam surat telegram tersebut juga terdapat penyesuaian atau validasi organisasi. Salah satunya terkait jabatan Pangdam Jaya/Jayakarta yang tetap dijabat perwira tinggi berpangkat letnan jenderal (bintang tiga).

Di sisi lain, jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI juga kembali diaktifkan setelah sebelumnya dibubarkan pada 2001.

Aulia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar organisasi TNI tetap adaptif dalam menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang.

“Setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI,” ujarnya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206402//tni-Bvx1_large.jpg
Panglima TNI Validasi Organisasi, Kodam Jaya Kini Dipimpin Jenderal Bintang Tiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206215//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-r06V_large.jpeg
Status Siaga 1 Diterapkan, Ini Alasan Panglima TNI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206138//mayjen_tni_lucky_avianto-1dOh_large.jpg
Panglima TNI Promosikan Mayjen Lucky Avianto Jadi Pangkogabwilhan III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206163//panglima_tni-3YJK_large.jpg
Beredar Kabar Pangdam Jaya Bakal Dijabat Letjen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206075//ketua_dpr_puan_maharani-kJa0_large.jpg
Puan Minta Penjelasan Panglima TNI soal Instruksi Siaga I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205948//tni-urCK_large.jpg
Perang Iran-Amerika Pakai Teknologi Canggih, Eks Jenderal Tempur Ini Sindir Panglima TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement