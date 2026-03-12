Panglima TNI Validasi Organisasi, Kodam Jaya Kini Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Panglima TNI Validasi Organisasi, Kodam Jaya Kini Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi perwira tinggi (pati) di sejumlah posisi strategis.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam rangka pembinaan prajurit.

”Perlu saya sampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa, dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi,” ucap Kapuspen, Rabu (11/3/2026).

Panglima TNI juga melakukan validasi organisasi di tubuh Kodam Jaya/Jayakarta. Dengan validasi organisasi itu, kini pimpinan tertinggi Kodam Jaya akan dijabat oleh Jenderal bintang 3.

Mayjen TNI Deddy Suryadi tetap akan bertugas sebagai pangdam di Kodam Jaya. Namun pangkatnya akan naik menjadi bintang tiga atau Letjen.

Dalam mutasi dan rotasi itu, Letjen TNI Bambang Trisnohadi (Pangkogabwilhan III) dimutasi menjadi Kaster TNI, sedangkan Mayjen TNI Lucky Avianto dari Pangdam XXIV/Mandala Trikora menjadi Pangkogabwilhan III.

Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia dari Perwira Sahli Tingkat III KSAD Bidang Ekonomi dan Kesra menjadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora. Selanjutnya, Brigjen TNI Mirza Patria Jaya dari Direktur C Bais TNI menjadi Perwira Sahli Tingkat III KSAD Bidang Ekonomi dan Kesra.