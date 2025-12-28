Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |08:53 WIB
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
Letjen Widi Prasetijono/ dok TNI AD
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi kepada 187 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra. Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Letjen Widi Prasetijono.

Letjen Widi Prasetijono dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sebelumnya dia menjabat sebagai dosen Universitas Pertahanan (Unhan).

Dengan penempatan baru tersebut, Letjen Widi kini tidak lagi memegang komando pasukan. Pasalnya, jabatan staf khusus merupakan posisi nonkomando di lingkungan TNI AD. Dia dimutasi karena proses hukum.

"Proses hukum," tulis salinan Skep Panglima TNI di Jakarta tanggal 15 Desember 2025 sebagaimana dikutip Okezone, Minggu (28/12/2025).

Profil Widi Prasetijono

Letjen Widi Prasetijono lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971. Dia merupakan Abituren Akmil 1993. Widi memulai karier militernya di kesatuan Infanteri baret merah Kopassus.

Pada tahun 2011 hingga 2012, Widi menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Pada periode tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan profesional ini berlanjut ketika Widi dipercaya menjadi ajudan Jokowi pada awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu dari tahun 2014 hingga 2016.

Setelah masa tugasnya sebagai ajudan presiden Jokowi, Widi Prasetijono menempati berbagai posisi strategis.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191963/tni-1vFr_large.jpg
Jenderal Kopassus Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi Dimutasi Panglima TNI karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191614/tni-uj5P_large.jpg
Profil Wahyu Yuniartoto, Eks Komandan Serda Ucok yang Miliki Karier Moncer Usai Jadi Ajudan Prabowo   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191590/tni-fiJt_large.jpg
2 Ajudan Prabowo Pecah Bintang, Dipromosikan Duduki Jabatan Strategis TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748/tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181906/tni-aF1E_large.jpg
Profil Mayjen Krido Pramono, Jenderal Spesialis Tempur Penjaga Gerbang IKN Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181847/tni-D5SU_large.jpg
Panglima TNI Mutasi 57 Perwira Tinggi, Jenderal Raider Krido Pramono Jabat Pangdam Mulawarman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement