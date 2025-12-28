Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi kepada 187 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra. Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Letjen Widi Prasetijono.

Letjen Widi Prasetijono dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sebelumnya dia menjabat sebagai dosen Universitas Pertahanan (Unhan).

Dengan penempatan baru tersebut, Letjen Widi kini tidak lagi memegang komando pasukan. Pasalnya, jabatan staf khusus merupakan posisi nonkomando di lingkungan TNI AD. Dia dimutasi karena proses hukum.

"Proses hukum," tulis salinan Skep Panglima TNI di Jakarta tanggal 15 Desember 2025 sebagaimana dikutip Okezone, Minggu (28/12/2025).

Profil Widi Prasetijono

Letjen Widi Prasetijono lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971. Dia merupakan Abituren Akmil 1993. Widi memulai karier militernya di kesatuan Infanteri baret merah Kopassus.

Pada tahun 2011 hingga 2012, Widi menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Pada periode tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan profesional ini berlanjut ketika Widi dipercaya menjadi ajudan Jokowi pada awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu dari tahun 2014 hingga 2016.

Setelah masa tugasnya sebagai ajudan presiden Jokowi, Widi Prasetijono menempati berbagai posisi strategis.