Wakil Panglima TNI Pimpin Sertijab, Jenderal Kopassus dan Marinir Hantu Laut Pindah Posisi Strategis

JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah jabatan strategis, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025). Tandyo mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Adapun jabatan yang diserahterimakan diantaranya Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Dan PMPP) TNI dari Mayjen Taufik Budi Santoso kepada Brigjen Iwan Bambang Setiawan.

Selanjutnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dari Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah kepada Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, serta Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Kapusjaspermildas) TNI dari Brigjen TNI Arie Tri Hedianto kepada Kolonel Wing Sukarno.

‘’Serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI dalam rangka pembinaan personel serta kesinambungan kepemimpinan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan,’’ujar Jenderal Tandyo.

Tandyo berharap, pergantian pejabat tersebut dapat memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan prestasi prajurit TNI yang terlibat dalam ajang SEA Games.