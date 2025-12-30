Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Pascabencana Sumatera, Panglima TNI: 32 Jembatan Dibangun, 2.669 Ton Logistik Disalurkan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:13 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, TNI melakukan operasi pascabencana berskala besar untuk mempercepat pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

1. Operasi Pascabencana

Ia mengungkapkan hal itu saat Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Selama proses pemulihan, TNI sudah membangun puluhan jembatan darurat. “Total yang dibangun ada 32 jembatan,” ujar Agus. 

Pembangunan jembatan darurat ini mampu membuka akses jalan yang sempat terisolasi pascabencana.

Beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat beraktivitas seperti jembatan Teupin Mane, jembatan Teupin Reudep, jembatan Jeumpa, Jembatan Matang Bangka, Jembatan Kutablang, dan Jembatan Weh Pase, di Aceh. Kemudian, jembatan Hamparan Perak dan jembatan Anggoli Sibabangun di Sumut, serta beberapa jembatan lainnya. 

