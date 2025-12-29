Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Ini Respons Panglima TNI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |12:12 WIB
Soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Ini Respons Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: Okezone)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, akan menindak tegas pihak-pihak yang berupaya mengganggu proses percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

Ia menekankan, saat ini seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat tengah fokus membantu penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak bencana.

"TNI, seluruh kementerian dan lembaga, serta masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam," ujar Agus di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Agus berharap tidak ada kelompok tertentu yang melakukan provokasi hingga menghambat proses pemulihan. Ia memastikan aparat akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu.

"Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan mengganggu proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok seperti itu," tegasnya.

 

