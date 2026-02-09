Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Arahan ke Pati TNI-Polri, Fokus Stabilitas Nasional hingga Agenda Strategis 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |13:41 WIB
Prabowo Beri Arahan ke Pati TNI-Polri, Fokus Stabilitas Nasional hingga Agenda Strategis 2026
Presiden Prabowo Subianto Beri Arahan ke Pimpinan TNI-Polri (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat, kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Rapim TNI-Polri ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan sinergi antara TNI dan Polri, dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung berbagai agenda strategis pemerintah tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 650 peserta, yang terdiri atas unsur pimpinan TNI dan Polri, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran lintas institusi ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dalam mempererat koordinasi nasional.

Berdasarkan pantauan Okezone, para perwira tinggi (pati) TNI-Polri yang hadir tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL) sejak pagi hari.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, bahwa Rapim TNI-Polri merupakan agenda rutin tahunan, terutama di awal tahun, di mana Presiden biasanya memberikan arahan strategis.

"Saya kurang tahu detailnya, tapi ini kan rutin. Presiden biasanya memberikan arahan kepada TNI-Polri, terutama terkait tugas pertahanan dan keamanan," ujar Tito kepada awak media.

 

