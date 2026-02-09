Penculikan Anak di Jakbar Satu Jaringan dengan Kasus Bilqis

JAKARTA – Kasus penculikan balita RZA di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, menguak fakta baru yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kepolisian memastikan kasus ini memiliki keterkaitan dengan peristiwa penculikan Bilqis (4), bocah asal Makassar yang sebelumnya sempat menghebohkan publik setelah ditemukan di wilayah Jambi.

Kanit Reskrim Polsek Metro Tamansari AKP Egy Irwansyah menyampaikan penyelidikan mengarah pada satu jaringan perdagangan anak yang saling terhubung antarwilayah. Salah satu tersangka dalam perkara RZA, WN (50), yang berperan sebagai calo pembeli anak di Wonosobo, diketahui memiliki hubungan langsung dengan tersangka dalam kasus Bilqis.

Polisi menemukan fakta keduanya pernah menjalin komunikasi intens dan bahkan sempat bersama-sama mendatangi kediaman WN di wilayah Jawa.

“Sebenarnya ini ada garis merahnya. W (WN) itu kenal juga sama tersangka yang di (kasus) Bilqis itu kenal. Karena mereka pernah berdua sama-sama ke rumahnya W di Jawa itu. Sebenarnya ada tali benang merahnya,” ujar Egy, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dari hasil pengembangan, polisi memetakan adanya rantai perdagangan anak lintas daerah, yang melibatkan wilayah Jakarta, Jawa Tengah, hingga kawasan pedalaman Sumatera. Dalam struktur tersebut, tersangka EM berperan sebagai pengepul di Jambi dan menjadi pihak yang mengajukan permintaan anak kepada WN.