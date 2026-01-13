Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 ABK WNI Jadi Korban Penculikan Bajak Laut di Perairan Gabon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |12:22 WIB
4 ABK WNI Jadi Korban Penculikan Bajak Laut di Perairan Gabon
Ilustrasi. (Foto; Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Kelompok bajak laut bersenjata menaiki kapal penangkap ikan di lepas pantai Gabon pada akhir pekan dan menculik sembilan pelaut, kata Kementerian Pertahanan. Di antara pelaut yang diculik dilaporkan terdapat warga negara Indonesia.

Dilansir AFP, insiden yang terjadi pada Sabtu (10/1/2026) malam merupakan aksi pembajakan terbaru di Teluk Guinea, yang membentang lebih dari 5.700 kilometer (3.500 mil) dari Senegal hingga Angola di lepas pantai barat Afrika.

“Serangan ini, yang dilakukan oleh tiga orang bersenjata, menyebabkan penculikan sembilan awak kapal, termasuk lima warga negara China dan empat warga negara Indonesia,” kata Kepala Staf Angkatan Laut, Hubert Bekale Meyong, dalam pernyataan video yang disiarkan oleh media Gabon pada Senin (12/1/2026).

“Kapal penangkap ikan IB Fish 7, yang mengibarkan bendera Gabon, menjadi korban serangan bajak laut saat sedang menangkap ikan sekitar tujuh mil laut barat daya Ekwata, di perairan Gabon,” tambahnya.

 

Telusuri berita news lainnya
