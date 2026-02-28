Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Afghanistan dan Pakistan, Seluruh WNI Dilaporkan Aman

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |10:06 WIB
Perang Afghanistan dan Pakistan, Seluruh WNI Dilaporkan Aman
Pasukan Taliban Afghanistan/Reuters
A
A
A

JAKARTA - Puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan dilaporkan dalam kondisi aman. Afghanistan terlibat perang terbuka dengan Pakistan.

Plt Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah,  mengatakan, sedianya ada 43 WNI yang berada di Afghanistan. Dari jumlah itu, 15 WNI merupakan keluarga besar KBRI.

"Seluruh WNI di Afghanistan dilaporkan dalam kondisi aman. Mengingat WNI di KBRI Kabul tentunya bukan targeted parties ya dari konflik ini," ujar Heni kepada wartawan, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Kendati demikan, Heni mengatakan, KBRI Kabul telah memberi imbauan pada WNI untuk terus meningkatkan kewaspadaan ditengah kecamuk perang antara Taliban Afghanistan dengan Pakistan.

"Dan membatasi perjalanan di luar domisili dan menghindari instalasi pemerintahan dan pusat keramaian serta menjalin komunikasi dengan KBRI," pungkas Heni.

Sekedar informasi, militer Afghanistan melancarkan gelombang serangan terbaru di sepanjang perbatasan dengan Pakistan, Jumat (27/2/2026) malam.

Stasiun televisi Afghanistan Ariana News, mengutip sumber pejabat keamanan, melaporkan serangan pasukan Afghanistan menargetkan pos-pos militer Pakistan di Provinsi Khost.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/18/3189629/taliban-wD2z_large.jpg
Taliban Beri Jaminan kepada Pakistan Lewat Fatwa Pascabentrok Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029296/pembicaraan-komunitas-internasional-dengan-taliban-berjalan-produktif-meski-tak-ada-wanita-afghanistan-yang-dilibatkan-88yhVn0klX.jpg
Pembicaraan Komunitas Internasional dengan Taliban Berjalan Produktif Meski Tak Ada Wanita Afghanistan yang Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937184/dituduh-berkhianat-200-anggota-pasukan-khusus-afghanistan-yang-dilatih-inggris-kembali-ke-taliban-G8ARyQp7qe.jpg
Dituduh Berkhianat, 200 Anggota Pasukan Khusus Afghanistan yang Dilatih Inggris Kembali ke Taliban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/18/2872888/taliban-larang-pelajar-perempuan-tinggalkan-afghanistan-untuk-sekolah-di-dubai-M7wmEsHO6J.jpg
Taliban Larang Pelajar Perempuan Tinggalkan Afghanistan untuk Sekolah di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/18/2869841/pbb-taliban-lakukan-218-pembunuhan-di-luar-hukum-usai-rebut-kekuasaan-termasuk-800-pelanggaran-ofbFWGXJOz.jpg
PBB: Taliban Lakukan 218 Pembunuhan di Luar Hukum Usai Rebut Kekuasaan, Termasuk 800 Pelanggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2863990/bersikeras-jika-hak-perempuan-bukanlah-urusan-dunia-haruskah-para-pemimpin-dunia-berbicara-dengan-taliban-cocm1UlzGz.jpg
Bersikeras jika Hak Perempuan Bukanlah Urusan Dunia, Haruskah Para Pemimpin Dunia Berbicara dengan Taliban?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement