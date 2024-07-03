Pembicaraan Komunitas Internasional dengan Taliban Berjalan Produktif Meski Tak Ada Wanita Afghanistan yang Dilibatkan

Pembicaraan komunitas internasional dengan Taliban berjalan produktif meski tak ada wanita Afghanistan yang dilibatkan (Foto: EPA)

AFGHANISTAN - Pembicaraan selama dua hari antara komunitas internasional dan Taliban Afghanistan berjalan produktif.

Para diplomat mengatakan pertemuan di Doha adalah pertemuan pertama yang melibatkan Taliban, yang pemerintahannya tidak diakui oleh negara mana pun sejak mereka merebut kekuasaan tiga tahun lalu.

Atas desakan pemerintah Taliban, tidak ada perwakilan masyarakat sipil yang hadir bersama para pejabat Taliban, yang berarti tidak ada perempuan dari Afghanistan yang diikutsertakan, sehingga memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis.

Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu dengan kelompok masyarakat sipil Afghanistan secara terpisah pada Selasa (2/7/2024).

Tidak ada pengumuman besar, tidak ada terobosan besar, tidak ada solusi, hingga tidak ada yang diharapkan dari penyelenggara atau peserta. Namun, para pejabat dan diplomat Taliban tampak diam-diam bersikap positif.

Menurut beberapa diplomat yang diajak bicara oleh BBC, nada pertemuan itu terlihat saling menghormati, terlibat, dan jujur. Ungkapan yang paling sering diulang adalah ini adalah sebuah proses.

Tidak ada konsesi atau janji yang diperoleh dari delegasi Taliban, yang dipimpin oleh juru bicara Zabihullah Mujahid.

“Ketika kami melanjutkannya, kami akan melihat apa yang mereka (komunitas internasional) inginkan dan apa yang bisa kami lakukan berdasarkan hukum Syariah,” katanya kepada BBC.

“Apapun yang bertentangan dengan hukum syariah kami tidak akan membahasnya. Apapun yang dalam kerangka syariah akan kami selesaikan. Ini adalah sebuah proses dan akan terus berlanjut; kita akan melihat ke mana hal ini akan membawa kita dan seberapa banyak kita dapat meningkatkannya,” lanjutnya.

Topik yang diangkat dalam agenda adalah pemberantasan narkotika dan sektor swasta, topik yang lebih mudah dibahas dibandingkan isu-isu seperti hak asasi manusia atau peran perempuan.