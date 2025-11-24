Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Ditemukan Tewas, Ayah Tiri Tersangkanya!

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |06:21 WIB
Alvaro Kiano Nugroho (Foto: Ist)
JAKARTA – Misteri hilangnya bocah berusia enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho di kawasan Masjid Jami Al Muflihun, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terungkap. Pihak keluarga sebelumnya harus menunggu selama delapan bulan, setelah Alvaro dilaporkan hilang pada Maret 2025.

Berikut fakta-faktanya:

1. Alvaro Ditemukan Meninggal Dunia

Polisi menyatakan Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun, polisi tak menjelaskan detail mengenai penemuan jasad bocah malang itu.

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam, Minggu 23 November 2025. 

2. Ayah Tiri Alvaro Ditangkap

      
