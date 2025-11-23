Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alvaro Hilang 8 Bulan, Polisi Tangkap Ayah Tiri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |23:03 WIB
Alvaro Hilang 8 Bulan, Polisi Tangkap Ayah Tiri
JAKARTA - Polisi menangkap seseorang setelah bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho, ditemukan meninggal dunia usai hilang selama 8 bulan. Sosok tersebut adalah ayah tiri Alvaro.

1. Ayah Tiri Alvaro Ditangkap

“Iya (ayah tiri Alvaro yang diamankan),” kata kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Namun, Nicolas belum bisa berbicara banyak terkait kronologi penangkapan dan kematian Alvaro. 

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, bahwa menemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro.

“Baru diketemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro,” ujar dia.

Nicolas menyebutkan, pihaknya akan mengecek DNA untuk memastikan kerangka manusia itu merupakan Alvaro yang hilang selama 8 bulan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Tapi kita butuh kepastiannya dulu melalui pengecekan DNA dan pemeriksaan Labfor ya. Tunggu penyelidik dan penyidik bekerja dulu untuk memastikannya,” ucapnya.

 

