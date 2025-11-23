Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alvaro Ditemukan Tewas Setelah Hilang 8 Bulan, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |19:58 WIB
JAKARTA - Polisi menyatakan bocah berusia 6 tahun di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Alvaro Kiano Nugroho, ditemukan tewas setelah hilang selama 8 bulan. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pelaku.

1. Tangkap Tersangka

"Tersangka sudah diamankan," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Seala menyebutkan, pihaknya menemukan Alvaro dalam keadaan meninggal dunia. Namun, ia belum dapat merinci terkait kronologi dan kondisi Alvaro saat ditemukan.

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ucapnya. 

Sebelumnya, bocah berusia enam tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang di sekitaran masjid yang di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bocah tersebut hilang sejak Maret 2025.

Dari informasi yang beredar, Alvaro hilang sejak 6 Maret 2025. Bocah tersebut terakhir kali terlihat di Masjid Jami Al Muflihun, tak jauh dari rumahnya di Pesanggrahan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
