Temukan Kerangka Diduga Alvaro Bocah Hilang, Polisi Cek DNA dan Labfor

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menjelaskan update kasus bocah hilang bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang hilang selama 8 bulan dan ditemukan tewas. Ia mengatakan, pihaknya menemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro.

1. Kerangka Diduga Alvaro

“Baru diketemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro,” kata Nicolas kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Namun, Nicolas menyebutkan, pihaknya akan mengecek DNA untuk memastikan kerangka manusia itu merupakan Alvaro, bocah yang hilang selama 8 bulan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Tapi kita butuh kepastiannya dulu melalui pengecekan DNA dan pemeriksaan Labfor ya. Tunggu penyelidik dan penyidik bekerja dulu untuk memastikannya,” ujarnya.

Pertama kali informasi Alvaro ditemukan tewas disampaikan Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam.

Seala juga menuturkan, sudah ada tersangka yang ditahan terkait kasus tersebut.

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan tersangka sudah diamankan,” ucapnya.