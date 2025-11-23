Alvaro Bocah yang Hilang 8 Bulan di Pesanggrahan Ditemukan Tewas

JAKARTA - Polisi menyampaikan perkembangan terkini terkait pencarian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang sudah hilang selama 8 bulan. Polisi menyatakan, Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

1. Alvaro Ditemukan Tewas

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Ia belum merinci lebih jauh terkait kronologi dan kondisi Alvaro saat ditemukan. Namun, Tetapi, ia mengatakan ada tersangka yang sudah diamankan terkait kasus tersebut.

"Tersangka sudah diamankan," ujarnya.

Sebelumnya, bocah berusia enam tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang di sekitaran masjid yang berada di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bocah tersebut hilang sejak Maret 2025.

Dari narasi yang beredar di media sosial, bocah berusia 6 tahun itu hilang sejak 6 Maret 2025. Bocah tersebut terakhir kali terlihat di Masjid Jami Al Muflihun, tak jauh dari rumahnya di Pesanggrahan.

(Erha Aprili Ramadhoni)