HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alvaro Hilang 8 Bulan Ditemukan Meninggal, Keluarga Sebut Ayah Tiri Pelakunya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |22:52 WIB
JAKARTA - Setelah delapan bulan dinyatakan hilang, bocah berusia enam tahun Alvaro Kiano Nugroho ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Alvaro sebelumnya dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 di sekitar Masjid Jami Al Muflihun, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

1. Ayah Tiri Pelaku

Kabar penemuan jenazah Alvaro dikonfirmasi oleh keluarga, yang hingga kini masih menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut dari polisi. 

Kakek Alvaro, Tugimin, mengungkapkan ayah tiri Alvaro yang bernama Alex Iskandar diduga menjadi pelaku dalam hilangnya cucu mereka. Bahkan, Tugimin menyebut jika ayah tiri Alvaro dikabarkan meninggal dunia diduga bunuh diri saat berada di Polres Jakarta Selatan.

“Ya pelakunya sendiri ternyata adalah ayah tirinya, ayah tirinya dan bahkan sekarang udah bunuh diri atau meninggal, gitu. (Ayahnya bunuh diri) di Polres Jakarta Selatan, (bernama) Alex Iskandar,” kata Tugimin dalam keterangannya kepada iNews Media Group, Minggu (23/11/2025) malam.

Tugimin mengaku kaget karena selama ini Alex dikenal baik dan memperlihatkan sikap sopan di hadapan keluarga. 

“Itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik tadinya itu, baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macem. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini. Dia malah melakukan hal-hal yang mencederai keluarga saya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
