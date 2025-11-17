Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pencarian Alvaro Bocah Hilang sejak 8 Bulan Lalu Masih Gelap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |11:16 WIB
Pencarian Alvaro Bocah Hilang sejak 8 Bulan Lalu Masih Gelap
Ilustrasi anak hilang (Foto: Ist)
JAKARTA – Pencarian Alvaro Kiano Nugroho, bocah enam tahun yang hilang sejak delapan bulan lalu masih gelap. Berbagai upaya tengah dilakukan kepolisian untuk menemukan bocah yang hilang di Kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Upaya pencarian pun diperluas hingga ke Kota Batam, Kepulauan Riau, tempat keluarga dan ayahnya Alvaro tinggal. Kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Dwi Manggalayuda, untuk sementara pencarian tim dari kepolisian mengarah ke keluarga ayahnya Alvaro.

“Dan kami sudah melakukan penyelidikan selama sekitar satu minggu di sana, ya memang belum kelihatan Alvaro ini berada di sana," ujarnya, Sabtu 15 November 2025.

Berbagai kendala dihadapi kepolisian dalam menemukan Alvaro. Salah satunya, CCTV atau kamera pengawas yang semestinya bisa menjadi petunjuk utama, namun saat dicek malah tidak berfungsi.

“Kalau dari CCTV sementara masih belum dapat, sementara CCTV di masjid kan mati dan kemudian di situ wilayah perkampungan dan kami belum dapat CCTV di sekitar sana,” katanya.

Meski belum ada petunjuk signifikan, kepolisian masih terus melakukan berbagai upaya pencarian. Sejauh ini, pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait dugaan penculikan di balik kehilangan Alvaro. 

"Kalau untuk penculikan masih kami dalami, karena kami baru mendengar dari keterangan saksi yang marbot tersebut, dan kami masih mencari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut," ujarnya.

