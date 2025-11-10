Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polrestabes Makassar Ungkap Misteri Hilangnya Balita Bilqis Setelah Perburuan Lintas Provinsi

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |06:15 WIB
Polrestabes Makassar Ungkap Misteri Hilangnya Balita Bilqis Setelah Perburuan Lintas Provinsi
Polrestabes Makassar berhasil menemukan seorang balita bernama Bilqis (4)/Foto: Istimewa
A
A
A

MAKASSAR — Polrestabes Makassar berhasil mengakhiri pencarian yang mendebarkan setelah menemukan seorang balita bernama Bilqis (4). Sang balita dilaporkan hilang saat bermain di Taman Pakui Sayang, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar pada Minggu, 2 November 2025.

Hilangnya Bilqis terjadi ketika ia tengah menemani ayahnya bermain tenis di taman tersebut. Rekaman kamera pengawas (CCTV) menjadi petunjuk krusial bagi personel Jatanras Polrestabes Makassar dan Kanit Reskrim Polsek Panakkukang untuk memulai perburuan intensif.

Melalui proses penyelidikan yang panjang dan kerja sama yang solid lintas wilayah, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan Bilqis dalam keadaan selamat di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Sabtu 8 November 2025. Jarak penemuan yang mencapai ratusan kilometer dari Makassar menunjukkan kompleksitas kasus ini.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Arya Perdana secara langsung menyerahkan Bilqis kepada orang tuanya di Makassar pada Minggu (9/11/2025). Momen penyerahan tersebut diwarnai tangis bahagia keluarga saat Bilqis turun dari mobil tim Jatanras Polrestabes Makassar.

Dalam keterangannya, Arya menyampaikan rasa syukurnya dan mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang terlibat.

