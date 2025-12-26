Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sungai Gamel Meluap, Ratusan Rumah di Cirebon Dilanda Banjir

Toiskandar , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |22:31 WIB
Sungai Gamel Meluap, Ratusan Rumah di Cirebon Dilanda Banjir
Banjir di Cirebon (foto: dok ist)
CIREBON – Ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terendam banjir akibat luapan Sungai Gamel pada Jumat (26/12/2025) malam. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras selama berjam-jam sejak sore.

Tiga kecamatan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Plered, Weru, dan Astanajapura. Air sungai meluap dan merendam permukiman warga yang berada di bantaran sungai dengan ketinggian air bervariasi antara 80 sentimeter hingga lebih dari satu meter.

Di Desa Gamel, Kecamatan Plered, banjir terpantau cukup parah. Pada sejumlah titik yang berada di dataran rendah dan kawasan padat penduduk, ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga lumpuh dan sejumlah rumah terendam hingga ke bagian dalam.

"Banjir ini yang terparah dan sudah terjadi tiga kali berturut-turut selama Desember," ujar Iip warga Desa Gamel.

