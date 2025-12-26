Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Cabut Izin Sawit dan Pemanfaatan Kayu, Tata Kelola SDA Diperketat

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |10:25 WIB
Pemerintah Cabut Izin Sawit dan Pemanfaatan Kayu, Tata Kelola SDA Diperketat
Bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

BANDA ACEH — Satu bulan setelah banjir dan longsor melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) guna mencegah bencana serupa terulang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam press update penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Rabu 25 Desember 2025 di Banda Aceh, usai meninjau langsung lokasi terdampak. 

Pratikno menyatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan SDA di Pulau Sumatera. Salah satunya melalui pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana.

“Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno.

Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan bencana. Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191920/bendera_gam-lK0O_large.jpg
Pengamat: Pengibaran Bendera GAM Langgar Hukum dan Cederai Komitmen Perdamaian Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191752/bencana_sumatera-9Ghy_large.jpg
BNPB Ungkap Status 12 Wilayah Terdampak Banjir Sumatera Berubah Jadi Transisi Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191691/bencana-E92U_large.jpg
Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.129 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191552/presiden_petisi_ahli_pitra_romadoni-bDOZ_large.jpg
Pitra Romadoni Nilai Pemda Masih Mampu Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191198/polda_sumbar_salurkan_ratusan_ribu_porsi_makanan-Y0dT_large.jpg
Bantu Warga Terdampak Bencana, Polda Sumbar Salurkan Ratusan Ribu Porsi Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191109/bnpb_pastikan_operasi_sar_cari_korban_bencana_di_sumatera_terus_berlanjut-BIa6_large.jpg
BNPB Pastikan Operasi SAR Cari Korban Bencana di Sumatera Terus Berlanjut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement