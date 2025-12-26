Prabowo: Di Tengah Natal, Bangsa Indonesia Tak Boleh Lupakan Bencana Sumatera

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menaruh perhatian serta kepedulian kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah bencana di berbagai daerah, di tengah perayaan Natal tahun ini.

Dalam video ucapan selamat Hari Natal kepada umat Kristiani, Prabowo menyampaikan bahwa hati seluruh bangsa Indonesia tertuju kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Tanah Air, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta beberapa daerah lainnya.

Sebagai ungkapan empati, Prabowo memanjatkan doa agar masyarakat terdampak bencana senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia juga berharap mereka diberi kekuatan serta keringanan atas penderitaan yang tengah dialami.

“Di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di Tanah Air,” ujar Prabowo, dikutip Jumat (26/12/2025).

Lebih lanjut, Prabowo menekankan perayaan Natal hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, serta meneguhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa.