HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Targetkan Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Rampung dalam 3 Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |11:23 WIB
Prabowo Targetkan Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Rampung dalam 3 Tahun
Prabowo Targetkan Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Rampung dalam 3 Tahun (tangkapan layar)
MALANG - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, dapat rampung dalam waktu 3 tahun. 

1, Kampung Haji

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara puncak Hari Lahir ke-100 NU, di Stadion Gajayana, Malang, Minggu (8/2/2026).

“Insya Allah kampung haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus, baru nanti berapa bulan lagi kita sudah akan punya kurang lebih seribu kamar, tapi terus akan kita bangun,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, baru Indonesia yang mengantongi izin dari Kerajaan Saudi untuk memiliki lahan di Makkah. Lahan inilah yang jadi Kampung Haji.

“Ini adalah pertama kali dalam sejarah, pemerintah Kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Kota Suci Makkah. Saudara-saudara sekalian, mereka mengubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia,” ujar dia.

Menurutnya, karena Indonesia, Prabowo menambahkan, banyak negara lain menyusul Indonesia membuat perkampungan haji di Makkah.

“Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah kampung haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan,” tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
