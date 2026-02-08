Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pulihkan Rp 28,6 Triliun dari Korupsi, Ini Deretan Kasus Besar yang Dibongkar!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |07:45 WIB
Prabowo Pulihkan Rp 28,6 Triliun dari Korupsi, Ini Deretan Kasus Besar yang Dibongkar!
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat pemulihan kerugian negara sebesar Rp 28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi selama masa kepemimpinannya. Capaian itu berasal dari penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri dan Kejagung.

Data KPK, Polri, dan Kejagung menunjukkan, dari total pemulihan kerugian negara sebesar Rp 28,6 triliun, KPK berkontribusi Rp 1,53 triliun, Polri Rp 2,37 triliun, dan Kejaksaan Agung sebesar Rp 24,7 triliun.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menyebut capaian tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam penegakan hukum.

Menurut Kurnia, sinergi antara lembaga penegak hukum dan didukung kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu negara pada upaya pemberantasan korupsi.

“Langkah pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga lewat pembenahan sistem dan kebijakan yang menutup celah korupsi,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).

Dikatakannya, sejumlah perkara besar turut menyita perhatian publik. Di antaranya dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Selain itu, kasus pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berpotensi merugikan negara Rp1,6 triliun, korupsi PT Sritex Tbk senilai Rp1,3 triliun, serta kasus PT Taspen dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1 triliun.

Berdasarkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan Agung, dan Undang-Undang KPK, Presiden berperan sebagai atasan administratif bagi aparat penegak hukum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200242/prabowo-9vdg_large.jpg
Pesan Prabowo Jelang Ramadan: Perkuat Persatuan, Dijauhkan dari Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200235/prabowo-LqhE_large.jpg
Prabowo Apresiasi MUI: Selalu Jadi Pilar Stabilitas-Toleransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200232/prabowo_subianto-F7Hs_large.jpg
Prabowo Bakal Bangun Gedung 40 Lantai untuk MUI di Sekitar HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200229/prabowo-lXZA_large.jpg
Hadiri Pengukuhan Pengurus MUI, Prabowo: Istimewa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200226/prabowo-Olyc_large.jpg
Prabowo Sediakan Lahan 4 Ribu Meter di Sekitar HI untuk Gedung Baru MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200225/sidang_kerry-3QEP_large.jpg
Korupsi Tata Kelola Minyak, Kuasa Hukum Kerry: Tidak Ada Aturan Penyewaan Kapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement