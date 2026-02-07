Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Keselamatan Bangsa Hanya Bisa Dicapai jika Kita Bersatu

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |21:28 WIB
Prabowo: Keselamatan Bangsa Hanya Bisa Dicapai jika Kita Bersatu
Presiden Prabowo (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa persatuan nasional merupakan kunci utama keselamatan bangsa. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri acara “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI 2025–2030” di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa melakukan perubahan nyata demi masa depan Indonesia. Ia mengutip Surat Ar-Ra’d ayat 11 sebagai pengingat bahwa perubahan hanya akan terjadi jika dimulai dari diri sendiri.

“Kita ingat Surat Ar-Ra’d ayat 11. Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan dirinya,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, momentum tersebut menjadi simbol penting harmonisasi antara ulama sebagai pemimpin umat dan umara sebagai penyelenggara pemerintahan. Ia menilai tema acara sangat relevan dengan kondisi bangsa yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

“Keselamatan bangsa hanya bisa kita hasilkan kalau kita bersatu. Kita hilangkan curiga di antara kita, kita hilangkan perbedaan masa lalu, kita hilangkan rasa benci,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
