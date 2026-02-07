Advertisement
Hadiri Pengukuhan MUI, Prabowo Tantang Koruptor: Negara Harus Dibersihkan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |16:00 WIB
Hadiri Pengukuhan MUI, Prabowo Tantang Koruptor: Negara Harus Dibersihkan!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Di hadapan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu melawan praktik korupsi yang dinilainya telah merampok kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat.

Menurut Prabowo, Indonesia sejatinya merupakan negara yang sangat kaya. Namun, kekayaan itu tidak sepenuhnya dirasakan rakyat karena masih dicuri oleh para koruptor.

“Di hadapan Majelis Ulama Indonesia, saya mengajak seluruh bangsa, terutama unsur pimpinan, untuk bersatu. Kita harus menjaga republik ini dan berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia,” kata Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Prabowo mengakui, upaya pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah. Ia menyebut selalu ada perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati hasil kejahatan tersebut.

“Setiap kali kita ingin menegakkan keadilan, kelompok garong ini menyerang balik. Mereka ingin membuat kerusuhan dan mengadu domba bangsa, karena mereka tidak ingin ada pemerintahan yang bersih di Indonesia,” ujarnya.

 

