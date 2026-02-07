Prabowo Siapkan Gedung MUI di Jantung Jakarta, Lokasinya Bekas Kedubes Inggris

JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, mengungkapkan, bahwa gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk MUI dan lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas Gedung Kedutaan Besar Inggris.

"Gedung yang akan difungsikan sebagai gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris, di samping Jalan Thamrin, tepat di sebelah Hotel Grand Hyatt," ujar Nusron usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Nusron yang juga menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengatakan, MUI menyambut positif rencana Presiden Prabowo tersebut. Menurutnya, penyediaan gedung di kawasan strategis ibu kota itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat peran dan kelembagaan umat Islam.

“Penyediaan gedung ini adalah wujud komitmen Presiden terhadap kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan di Indonesia,” katanya.